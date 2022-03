Malta ranniku lähedal on keemiatanker merehädas, reostusoht on väike

Mis täpsemalt põhjustas laeva juhitavuse kaotamise, ei ole veel selge, samuti pole teada, kas ja mis last on laeval. Tugevas tuules ja lainetuses ei suutnud laev omal jõul positsiooni hoida ning hakkas triivima Malta ranniku poole, teatas Maltatoday. Teada on, et laeva ankur haakus merealuse kaabli taha ning meeskond oli sunnitud ankru hülgama.

Saareriigi transpordiminister Ian Borg kinnitas sotsiaalmeedias, et ministeerium on saatnud oma pukserid välja laeva aitama, et see ei triiviks karidele. «Saime teate, et laeval on halva ilma tõttu raskusi positsiooni hoidmisega väljaspool territoriaalmerd. Meile on kinnitatud, et keemiareostuse risk on väga väike,» kommenteeris Borg.