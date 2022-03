Laevafirma nõuab meremehe tapnud Vene raketitabamuse eest 22,4 miljonit

Reuters vahendas ÜRO eelmise nädala teadet, et Mustale ja Aasovi merele lõksu jäänud kaubalaevadele ja nende meeskondadele luuakse turvalised humanitaarkoridorid, kuid laevandueksperdid prognoosivad, et see ei pruugi liiga lihtsalt õnnestuda ning võtab loodetust rohkem aega. Osa laevafirmasid on otsustanud laevad hüljata ja alustanud meeskondade evakueerimist Rumeenia kaudu.