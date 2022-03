Poola võttis Ukraina meremehed oma kaitse alla

Rahvusvahelise meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse konventsiooni STCW kohaselt peavad laevapere liikmed läbima iga viie aasta tagant erinevaid täiendõppe kursusi, et nende diplomid ning kutsetunnistused kehtiksid. Dokumente väljastavad riikide mereadministratsioonid tavaliselt oma kodanikele. Kui paberid korras pole, muutuvad meremehed tööandjate poolt manipuleeritavaks ning võivad sattuda inimkaubanduse ohvriteks.

Ukrainlasi on maailma meremeeste seas hinnanguliselt 150 000 – 200 000, kuid kuna nad sõidavad erinevate riikide laevadel üle maailma, on neil olnud keeruline oma riigi merendusadministratsiooniga suhelda. Ka on meremeeste Ukraina diplomite ja tunnistuste väljastamise süsteem olnud bürokraatlik ja korrumpeerunud ning alanud sõja tõttu on meremeestel keeruline või võimatu oma dokumentide korda ajamisega tegeleda. Ukrainlastele on STCW süsteem pakkunud võimalust maailmas tööd leida, kuid tekitanud ka suure probleemi. Kui nende dokumendid kaotasid kehtivuse, lõppes ka nende õigus ametlikult teatud ametikohtadel töötada ning nad olid sunnitud kas võtma vastu madalama ametikoha või leppima ümbrikupalgaga.

Poola tegi eelmisel nädalal otsuse, et aitab Ukrainast pärit meremeestel oma dokumendid korda ajada ka Ukrainasse minemata. Poola taristuminister Andrzej Adamczyk jõudis Ukraina taristuministriga kokkuleppele, et Poola kehtestab Ukraina meremeestele võimaluse oma meremehepasside pikendamiseks esialgu kaheks aastaks. Pool a taristuministeerium koostas vastava seaduseelnõu, mille valitsus juba vastu võttis ning mille Poola parlament peaks heaks kiitma lähipäevil. Tegemist on ajutise lahendusega, mis esialgu kehtib kuni 2022. aasta lõpuni. Kuid et Poolal on Ukraina meremeeste oma kaitse alla võtmisega tõsi taga, kinnitab Poola valitsuse plaan hakata ukrainlastele väljastama ka poola meremehedokumente. See võimaldaks Ukrainlastel edaspidi kogu maailmas töötada Poola diplomite ja kutsetunnistustega ning neid ka Poolas pikendada.