Eurobürokraatia takistab ökoajamiga kalalaevade kasutuselevõttu

«Suure kalalaeva kapten unistab uuest kõrgtehnoloogilisest ökonoomse mootoriga alusest, mida kasutada traali vedamisel efektiivselt ja keskkonnahoidlikult. Kas meil on lootust jõuda koguni hübriid- või gaasimootoriga kalalaevade kasutamiseni?» küsib Ain Soome enda kirjutises retooriliselt. «Veel mitte, sest kehtivate Euroopa Liidu reeglite taustal ei saa kalur ise otsustada, millist laeva ta püügil kasutab, milline on selle mootor ja kuidas püüki kõige tõhusamalt korraldada. Otsust piirab laevastikuregistri lagi, mis takistab ajaga kaasas käimist nii majanduslikult kui ka keskkondlikult.»

Eesti kalanduspoliitika kasvab Ain Soome kinnitusel välja Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast, millega on paika pandud olulised strateegilised suunad kalavaru kaitseks ja haldamiseks. Kalanduspoliitika seisab ühelt poolt selle eest, et püügiressursse jätkuks ka tulevikuks, ning teiselt poolt võimaldab kalandusega seotud tegevustel toimida ühtses raamistikus, et oleks tagatud sektori konkurentsivõime, rakendatud sarnased järelevalvemeetmed ning arvestatud keskkonnahoiuga ja vastupanuga kliimamuutustele.

«Euroopa tasandil on kalanduses riikide vahel palju sarnast: on kalurid kala püüdmas, on kalatöötlemisega tegelevad ettevõtted, vetel toimetavad kalalaevad, maismaal ja merekasvatustes kalakasvatajad. Nende kõigi ühine eesmärk on võimalikult tõhusalt ja kasumlikult majandada. Kuid riikide vahel on palju ka erinevat, eriti selles, kuidas nähakse ette riigisisesed meetmed nii-öelda kalandusalase äritegevuse toimimisele. Küsimused, mida peaks määrama reeglitega ja mida reguleerib äritegevus ise, on oluline mõttekoht,» arutleb Ain Soome Maablogis.

Eestis on sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega rakendatud individuaalsete püügivõimaluste eraldamise süsteemi juba 2001. aastast. See lähtub põhimõttest, et riigile eraldatud püügivõimalus jaotatakse isikute vahel riigis kehtiva jaotusmudeli alusel. Eesti süsteemi kohaselt kasutatakse traalpüügil ja kaugpüügil individuaalkvootide ehk ettevõtjale eraldatavate püügikvootide süsteemi ning ranna- ja siseveepüügi puhul määratakse püügivõimalused püügivahendite arvu ja osalt ka liigipõhiste kvootidega.

«Individuaalkvootide süsteemi põhiline eelis niinimetatud olümpiapüügi ehk sisuliselt põhimõtte ees »kes enne ja rohkem püügil, see võidumees« on turu isereguleerimisevõime ärakasutamine,» selgitab Ain Soome Maablogis. «Kuna kaluril on niinimetatud oma püügikogus, mille raames ta saab oma tegevust planeerida, siis otsustab ta ise, millal ja kui palju on majanduslikult kõige mõttekam püüda. Püügiõiguste jaotamise mehhanism on seega üks kõige olulisem kalavaru majandamise põhimõte olukorras, kus ressursid on piiratud ning nende kasutamise üle on konkurents.»

Teine väga oluline püügikorralduse aspekt on kalalaevastiku suurus ja selle kasutamine püügiks. Ühise kalanduspoliitika eesmärgi järgi peab püügitegevus olema keskkonna seisukohast pikaajaliselt kestlik ja kalavarusid tuleb hoida maksimaalse püsisaagikuse tagamiseks vajalikust kõrgemal tasemel. Samuti osundatakse, et püügivõimsused peavad olema tasakaalus püügivõimalustega; selle eesmärk on majanduslikult elujõuliste laevastike saavutamine.