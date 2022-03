MKMi asekantsler: LNG terminallaeva ostmine maksaks 300 miljonit eurot

Üheks kiiremini teostatavaks variandiks on LNG varumise võimekusega laev. Tatari sõnul töötab ministeerium praegu eeldusega, et kui märtsis vajalikud otsused teha, võiks terminal olla töövalmis aasta lõpuks. See eeldaks aga muu hulgas sobiliku kai ehitamist Paldiskisse ning nõuab kiiret tegutsemist, toonitas asekantsler.

Kõnealune terminal rajataks Lahepere lahe äärde, kuna see arendus on Tatari sõnul jõudnud praeguseks kõige kaugemale. «Selle arenduse puhul on veel realistlik see, et seda terminali on võimalik siis tõesti nii kiiresti kui võimalik – me räägime selle aastanumbri sees – tööle saada,» ütles asekantsler.