Narva-Jõesuu muuli kordategemisest on kolm miljonit puudu

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles teisipäevasel kohtumisel Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljiniga ja Ida-Virumaa ettevõtjatega, et Narva-Jõesuu muuliala kordategemine on riigi jaoks prioriteet, kuid 3 miljonit eurot on veel puudu.