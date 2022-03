Madalale sõitnud konteinerilaevast on saanud turismisihtkoht

Laevateelt kõrvale kaldumise põhjuseks peetakse tehnilist riket, kuid ametlikud allikad ei ole infot kinnitanud. Et laev istub põhjas kinni laevateest kõrval, ei takista ta muud laevaliiklust. Vee sügavus Chesapeake lahte läbivas jõesängis kulgeval laevateel on 15 meetrit, kuid faarvaatri kõrval on vett vaid 5-7 meetrit. Lastis Ever Forwardi süvis on aga üle 12 meetri.

Laeva madalale sõitmisele järgnes suur meediatähelepanu, sotsiaalmeediakanal Whtat's Going on With Shipping sai lühikese ajaga juurde 35 000 jälgijat ning videot laeva madalale sõitmisest vaadati 3,1 miljoni korda.

Kuna laev jäi tema süvise jaoks liiga madalasse Chesapeake'i lahe põhja tugevasti kinni ning tema vabastamiseks tuleb merepõhja kaevata sügav kanal, on temast saanud ümbruskonna inimeste jaoks vaatamisväärsus ja mereturismi sihtkoht. Et veesügavus laeva ümber on väikelaevade liikluseks piisav, pääsevad huvilised oma paatidega laevale päris lähedale.