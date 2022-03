Vene tankerid sõidavad sanktsioonidest hoidumiseks väljalülitatud transponderiga

Naftat ja naftakeemiatooteid vedavad Venemaa tankerid on järjest sagedamini hakanud oma asukohta varjama, mis võib merendusekspertide sõnul viidata soovile hiilida mööda Venemaale Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonidest, vahendas Bloomberg.

Eelmisel nädalal tuvastas merendusriskide analüüsiga tegelev Iisraeli ettevõte Windward Ltd. 33 juhtumit, mil Venemaa tankerid tegelesid niinimetatud «dark activity» ehk varjatud tegevusega, mille ajaks olid laevade pardasüsteemides olevad asukoha edastamise seadmed - AIS transponderid - välja lülitatud. Tavapäraselt on selliseid juhtumeid tuvastatud üle poole vähem, eelmisel aastal fikseeriti keskmiselt 14 transponderita sõidu juhtumit nädalas.

Windwardi esindaja sõnul toimusid sellised laevade varjatud liikumised enamasti Venemaa majandusvööndis või selle lähedal. Venemaale kehtestatud sanktsioonide raames ei USA enam vastu Venemaa naftat ega gaasi, Ühendkuningriik teatas Vene nafta kasutamise lõpetamisest selle aasta jooksul. USA, ÜK ja Kanada on keelanud Vene laevade sisenemise oma sadamatesse. Venemaa on aga suurendanud survet oma nafta müümiseks rahvusvahelistele ostjatele, tehes seda kolmandate riikide kaudu ning pakkudes enneolematult madalaid hindu. Sellisel viisil sanktsioonidest kõrvale hiilimiseks ongi vaja varjata tankerite lasti algupära.

Mereõiguse ja mereohutuskonsultatsioonifirma I.R. Consilium tegevjuht Ian Ralby ütles Bloombergile, et Venemaast on kiiresti saanud paariariik, kes peab oma tegevust varjama, kuna transiidiahela lõpus olevad inimesed ei soovi mingit seost Venemaaga. «Igal pool, kus Venemaa paistab ükskõik missuguses laeva juhtimise, käitamise, prahtimise või omandiõiguse seoses, tekib praegu kohe kahtlus, et tegemist on «dark activity» ehk keelatud toiminguga,» kommenteeris Ralby. Tema sõnul suureneb surve keelatud kaubaveoks koos Venemaa laevade ja meeskondade isolatsiooni jätkumisega. «Kuna neil muid valikuid eriti ei ole, muutuvad nad vastuvõtlikuks igasugusele kuritegelikule manipulatsioonile,» märkis Ralby ning tõi paralleelina välja teiste sanktsioneeritud riikidega globaalsel turul toimuva kaubavahetuse.

Windward'i esindaja selgitas, et sageli toimub «dark activity» käigus nafta ja naftatoodete ümber pumpamine venemaa laevadelt kolmandate riikide laevadele. Satelliidiandmed näitavad, et selliseid ümberpumpamisi tehakse ka laevade liikumise ajal ning Windwardi andmetel on sellised vähemalt kolm tundi kestvad (STS) kohtumised Venemaa ja teiste, sanktsioonide alla mitte kuuluvate riikide laevade vahel sagedased.

Kuigi üldiselt on maailma laevade külastused Vene sadamatesse pärast Venemaa alustatud sõda Ukrainas järsult vähenenud, on Windward tuvastanud, et Venemaad on külastanud 22 laeva, mis pole varem kunagi Venemaa sadamates käinud. Firma analüütik Ami Daniel tõi oma sotsiaalmeedia postituses välja, et 12 neist olid kaubalaevad, üks konteinerilaev, kuus tankerit, üks teeninduslaev ja kuus kalalaeva.