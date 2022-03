USAs toimus uue punkerlaeva esimene LNG laevalt laevale pumpamine

USA ettevõtte Polaris New Energy uue punkerdamispargase Clean Canaveral esimesest õnnestunud jahutatud ja veeldatud maagaasi punkerdamisoperatsioonist laevalt laevale teatasid merendusportaalid eile. 5500 kuupmeetrise mahutavusega LNG mahutid ning pumpamissüsteemid asuvad pargasel, mida liigutab eraldi pukser. USA esimene laevalt laevale LNG punkerdamine hõlmas ka pargase mahutite esmast jahutamist ning laeva esimest lastimist JAX LNG terminalis.

«Nagu ette kavandatud, täitis Clean Canaveral ootused ning sai punkerdamisprotsessi käigus hästi hakkama. Pukserit opereeris McAllister Towing meeskonda ning kõigi meie koostööpartnerite, agentuuride, JAXPORT'i ja Polaris'e koostöö sujus tõrgeteta,» väljendas oma rahulolu Polaris New Energy emafirma Seaside asepresident Tom Sullivan.

Clean Canaveral valmis detembris Fincantieri Bay Shipbuilding laevatehases Wisconsinis ning see on suurim seni USA-s valmistatud LNG punkerduslaev. Alus hakkab LNG-d kütusena kasutavaid laevu teenindama Florida idarannikul.

Kuigi ka Eestis on LNG laevalt laevale punkerdamine tänu Eesti Gaasi 6000 kuupmeetrise mahutavusega punkerlaevale Optimus võimalik juba eelmise aasta sügisest, teatasid Clean Canaverali omanikud sellest kui suurest saavutusest, sest USA siseriiklikku mereliiklust reguleeriva Jones Act alusel tohivad USA sadamate vahel kaupu vedada ja kabotaažiteenuseid osutada ainult USA-s valmistatud, USA omanikele kuuluvad ja USA kodanike poolt opereeritavad laevad. 1920. aastal vastu võetud protektsionistlik seadus oli mõeldud ergutama USA laevatööstust pärast esimest maailmasõda, kuid pole ühendriikide laevaehitusele siiski loodetud edu toonud. Suur osa maailma ookeanilaevadest valmistatakse väljaspool USA-d ning seetõttu on Jones Act'le vastava LNG punkerdamisaluse valmimine keskkonnamõju vähendamise poole püüdlevas USA-s suur sündmus.