Merenduse lühiuudised

Konteinerilaev Ever Forward on ikka madalas lahes kinni

Laevafirma Evergreen konteinerilaev Ever Forward on endiselt Chesapeake’i lahe madalas vees kinni, kuna esimene katse laeva viie pukseri abil madalalt lahti­ tõmmata ebaõnnestus. Alus sõitis USAs Chesapeake’i lahel 13. märtsil laeva­teelt kõrvale ja jäi madalasse vette kinni. Enne katset konteineri­laev vabastada süvendati merepõhja kanal faarvaatrist kuni laevani. Järgmine tõsisem katse laev madalalt vabastada on kavandatud 4.–5. aprillile ning USA rannavalve sõnul lisatakse siis pukseritele kaks merepõhja ankurdatud vintsimispargast. PM