Pärnu sillahanke nurjumises pettunud ettevõtja rajab jõe alla tunneli

Et vajadus Pärnu Ülejõe linnaosas asuva Raba tänava ja kesklinna ühe tuiksoone, Laia tänava ühendamiseks on jätkuvalt suur, otsustas kohalik ettevõtja ja turismiedendaja Tom Aloha ohjad enda kätte haarata ning ehitada erakapitaliga silla asendamiseks veealuse tunneli. «Tunneli peamiseks eesmärgiks on võtta Pärnu kesklinna sillalt vähemaks jalakäijate liikluskoormust,» kinnitas Aloha 1. aprillil ajakirjanikele.