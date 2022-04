Baltimore lähedal madalal kinni istuv laev kuulutas välja üldavarii

Chesapeake lahe kaldal ja kaipealsetel jalutavad inimesed teevad endast laeva taustal pilte: juba alates 13. märtsist istub konteinerilaev Ever Forward madalas vees kinni ning katsed seda päästa on muutunud kohalikuks vaatamisväärsuseks. (AP Photo/Julio Cortez).

Laeva Ever Forward omanikfirma Evergreen Marine kuulutas välja üldavarii (general average) olukorra, mis võimaldab nõuda laeva päästeoperatsiooni kulud sisse kauba omanikelt. Sama tehti ka kevadel Suessi kanalisse kinni jäänud laeva Ever Given puhul.