Venemaa laevastik pageb sanktsioonide eest välisriikide lippude alla

Iisraeli merenduskonsultatsioonifirma Windward monitooringust selgub, et kokku on märtsikuus lippu vahetanud 18 Venemaa laeva, neist 11 kaubalaeva. Nii palju pole Venemaa laevadega ühe kuu jooksul kunagi tehinguid tehtud, vahendas Bloomberg Windwardi analüütiku sõnu.

Koos lipuvahetusega on mitmed venelaste laevad, alates naftatankeritest ja lõpetades oligarhide luksusjahtidega, lülitanud välja identifitseerimis- ja asukohamääramisseadmete transponderid ning püüavad jõuda sadamatesse, kus Venemaa vastaseid sanktsioone veel ei rakendata. Windward rõhutas, et selline tava rikub suurel määral meresõiduohutust, sest AIS-seadmeteta laevad ei ole teiste laevade navigatsioonisüsteemidele nähtavad ning kokkupõrkeoht suureneb.

«Vene lipu all seilanud välisfirmade laevadel on Vene registrist lahkumiseks erinevad motiivid. Nad tahavad, et nende laevad saaksid kõikjal piiranguteta sõita, mõnel juhul on seda tehtud ka moraalsetel põhjustel,» selgitas Windwardi tootejuht Gur Sender.