Emajõel hakkab kurseerima 100 aasta vanune kruiisilaev

Estriver Kruiisid koordinaator Karoliina Lass ütles, et mootorlaev Sandra D on ajalooline sajandivanune alus, mis enne Emajõel veeskamist saab EAS-i turismiedendustoetuse abil korraliku noorenduskuuri. Mis nime all laev liinile läheb, pole hetkel veel teada, kuna uuendatud laevale antakse uus nimi, mille leidmiseks korraldatakse selle aasta lõpul avalik nimekonkurss. Plaanide kohaselt saab laeva esimeseks hooajaks Eesti vetel 2023. aasta.