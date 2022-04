Evergreeni avariilaevalt alustati lasti vähendamiseks konteinerite lossimist

Esmaspäeval teatas USA rannavalve, et pärast kaht ebaõnnestunud katset laev madalast liikuma tõmmata tuleb alustada konteinerite teisaldamist. Seni püüti laeva madalast merelahest vabastada pukserite ja vintsipraamide abil, olles enne süvendanud laevale vajaliku sügavusega kanali avariikohast kuni laevateeni. Kuid süvendajad ei suuda muuta merd sügavamaks laeva põhja all, mistõttu laeva ujuvuse taastamiseks tuleb vähendada laeva süvist. Ainut võimalus seda teha, on vähendada laeva lasti.