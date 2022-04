Merenduse lühiuudised

Emajõele tuleb saja-aastane kruiisilaev

Emajõel ja Peipsi järvel laevareise korraldav Estriver Kruiisid tõi Soomest 90 inimest mahutava ristluslaeva Sandra D, mis alustab reise 2023. aastal. Peamiseks sõidupiirkonnaks saab Emajõgi, esialgu läheb laev aga dokki, et läbida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuse abil põhjalik noorenduskuur. Mis nime all laev liinile läheb, pole veel teada; uue nime leidmiseks korraldatakse selle aasta lõpul avalik nimekonkurss. Kuna laeva esimeseks ristlushooajaks saab 2023, siis täpsemaid piletihindu ja reisitingimusi firma veel ei avaldanud, küll aga on teada, et pakkuma hakatakse ka ööbimisega ristlusreise Emajõel ja Peipsil. Kuni laev remondis on, jätkab Estriver Kruiisid klientide sõidutamist Emajõel mootorlaevaga Signild. PM