«Esimeste ilusate ilmadega ilmuvad kliendid, kes ütlevad, et sügisel, näe, ununes, aga nüüd oleks vaja teha paadimootori hooldus, korrastada elektrisüsteem, lisaks väike kereremont ja põhja värvimine, et väga kiire ei ole, aga õhtul tahaks sõitma minna,» muigas JMK Marine juhataja Kalle Kütt. «Muidugi on mõistlik paat kevadel enne vettepanekut üle vaadata, kuid kõige parem kevadhooldus on see, mis on tehtud sügisel.»