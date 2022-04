Sõja tõttu kerkinud laevade kindlustusmaksed annavad hinnatõusule hoogu

Marshalli saarte lipu all seilav Türgi omanikule kuuluv kaubalaev Yasa Jupiter oli esimene kolmanda riigi tsiviilalus, mille pihta saamine Venemaa raketiga Ukraina rannikul Odessa sadama lähedal on kinnitatud ka sõltumatute allikate poolt. Laev jäi pärast plahvatust pinnale, inimesed vigastada ei saanud. Fotol läbib laev Bosporuse väina Istanbulis teel Odessasse 25. veebruaril 2022. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Foto: YASIN AKGUL