Sanktsioonid tabavad ka Muugal äri ajavat Venemaa oligarhi

Kantori Eestis tegutsev logistikafirma DBT on üks Tallinna Sadama suurklientidest. Neile kuulub Muuga sadamas väetiseterminal, mis on antud neile hoonestusõigusega. Üldjuhul toimub DBT kaupade liikumine raudteed pidi Eestisse ja siit laevaga või autotranspordiga edasi.

Tallinna Sadama juhatuse liige, kommertsjuht Margus Vihman ütles, et neil ei ole veel täpseid andmeid täna vastu võetud 5. paketis sanktsioneeritavate ettevõtete osas: «Aga juhul, kui sanktsioonid laienevad DBT-le, siis oleme valmis sanktsioonide rakendamiseks kohe reageerima. Tõenäoliselt katkeb sel juhul nende kauba vedu. Oleme juba arvestanud DBT puhul võmalike sanktsioonide riskiga ja arvame, et Tallinna Sadama käesoleva aasta kogukäibele ei avalda see olulist mõju.»