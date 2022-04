Talllink muudab seoses tehnohooldusega sõidugraafikut

Ettevõte lootis esmase ülevaatuse tulemusena, et reisilaeva Silja Europa on võimalik liinile tagasi tuua peale ühenädalast eemalviibimist seoses laevakere remonttöödega, kuid nüüdseks on selge, et kahjustuse likvideerimine vältab vähemalt kaks nädalat, mistõttu on ka laeva opereerimine peatatud kauemaks.