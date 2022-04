Kohvilaevad otsivad Venemaa alustatud sõja tõttu uusi turge

Kuigi toiduainetega kauplemine ei kuulu pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse kehtestatud sanktsioonide hulka, on raskused Venemaa importijate maksete töötlemisel ja mure laevade ohutuse pärast Mustal merel vähendanud kohvi ja muude kaupade tarnimist riiki, vahendas Reuters.

Ukrainas jätkuvalt agressioonisõda pidav Venemaa on maailma viie suurima kohviimportija hulgas, kuid nõudlus suureneb, kuna venelased koguvad toitu kartuses, et supermarketitel saavad varud otsa.

Kohvimaakler HedgePoint ütles eelmisel nädalal, et kohvihinnad on Venemaal kallinenud enam kui 20%. Teisalt vähendab Ukrainas käimasolev sõda vahendusfirma hinnangul nõudlust umbes 1,3 miljoni 60-kilose koti võrra. Euroopa toidukaupleja Marex aga näeb sõja mõju kohvinõudlusele rängemana, hinnates seda umbes 1,8 miljoni koti suuruseks.

Hondurase kohvieksportija Inloher kommertsjuht Olvin Lopez ütles, et tal on partnerettevõttelt Prantsuse toidukauplejalt Sucden juhised suunata Hondurasest Venemaale suunduv kohvisaadetis hoopis New Yorgi sadamasse.