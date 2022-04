Venemaa naftaeksport püstitab rekordeid, hind on langenud 67 dollarile

Venemaa teenib nafta- ja gaasimüügist kümneid miljardeid eurosid kuus, millega rahastatakse rünnakut Ukrainale. Kuigi Venemaast energiasõltuvuses olev EL ei ole otseselt keelanud nafta- ja gaasitoodete importi Venemaalt, on avalik nõudlus Uurali nafta järele langemas, kirjutas Iltasanomat (IS).

Paljud naftakauplejad ja töötlejad on teatanud, et kasuta vaatamata hiiglaslikule hinnavahele Venemaa agressiooni tõttu enam Venemaa naftatooteid. Kui enne Ukraina ründamist ostis Neste Venemaalt kaks kolmandikku oma toornaftavajadusest, siis nüüdseks on 85 protsenti sellest asendatud muud päritolu naftaga. Sarnaselt Nestega on paljud teised naftatöötlejad teatanud, et ei pea võimalikuks Venemaa naftat kasutada ning Euroopas on Venemaa nafta tarbimine vähenenud.

Samas näitas Bloombergi laevaliikluse andmete analüüs, et Venemaa sadamatest välja laevatatava nafta kogus kerkis aprilli esimesel nädalal nelja miljoni barrelini, mis on selle aasta suurim kogus. Kui Brenti nafta hind püsis nädala algul 102 dollari juures, siis Uurali naftat müüakse hetkel soodushinnaga 67 dollarit barreli eest. Hinnavahe on tekitanud kauplejates soovi osta ning toimetada Venemaa naftat ka USA ja Ühendkuningriigi turgudele, kus Venemaa energiatoodete sissevedu on sanktsioonide tõttu keelatud.

Kuigi suurim turg Venemaa odavnaftale on Aasia piirkonnas, on nafta väljavedu Venemaalt kasvanud ka Musta mere ja Läänemere sadamates. IS teatel Soome panga nõuniku Laura Solanko sõnul jõudis varem ligi pool Venemaa naftaekspordist Euroopa riikidesse, kuid nüüd on ametlikud kogused langenud. Siiski teenib Venemaa iga naftabarreli pealt korraliku kasumi, sest Solanko hinnangul on nafta tootmise omahind Venemaal 25 dollarit barrelilt, mis jätab kasumiks 42 dollarit barrelilt. Aprilli esimese nädalaga teenis Venemaa Bloombergi arvestuste kohaselt nafta müügist 230 miljonit dollarit. Eelmisel aastal kokku teenis Venemaa maagaasi ja nafta ekspordilt kokku 76 miljardit dollarit, millest Euroopa osa oli 38 miljardit.

Nii juriidilistest kui eetilistest piirangutest kõrvale hiilimiseks on naftakauplejad hakanud kasutama skeemi, mille kohaselt segatakse Venemaa muudest piirkondadest pärit naftaga vahekorras 49 protsenti Venemaa naftat ja 51 protsenti muud toodangut. See võimaldab saadud segu juba mitte Venemaaga seotud tootena müüa ning ka naftasegajatel korralikku kasumit teenida. Sageli kasutatakse nafta segamiseks laevalt laevale ümber pumpamist ehk STS-operatsioone.