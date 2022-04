Uue koroonalaine masstestimine piirab Hiina sadamate ekspordivõimet

Nüüd on masstestimine jõudnud ka Guangzhou sadamasse ning kaupade ekspordikiirus on langema hakanud. Ülelinnaline testimine algas Guangzhous laupäeva õhtul ning sellega kaasnes keeld liikuda linnast välja või sinna siseneda.

Nansha sadamast kinnitati, et piirkonna konteineriterminalid töötavad normaalselt, kuid sadamat teenindavad autojuhid peavad piirkonda sisenemiseks esitama kõige rohkem 48 tundi vana negatiivse testitulemuse ning see on põhjustanud Pearl River Delta piirkonnas mõningaid probleeme.