Tallinna jõudis esimene ristluslaev

Tallinna Sadama selle aasta ristlushooaeg algas eile, kui Vanasadamasse saabus Plantoursi ristluslaev Hamburg. Laeva pardal on 324 reisijat, kellest enamik on Saksamaa kodanikud. Estonian Holidaysi korraldatavatel ekskursioonidel tutvusid lõbusõiduturistid Tallinna vanalinnaga ja külastasid panoraamtuuridel nii Kadriorgu, Piritat kui ka teisi Tallinna vaatamisväärsusi. Järgmist ristluslaeva külastust on Tallinnasse oodata 3. mail. BNS