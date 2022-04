Venemaa lipu all olevad laevad ei pääse enam Euroopa Liidu sadamatesse

Keelu alla lähevad ka need laevad, millel on pärast 24. veebruari Vene lipp mõne muu lipu vastu vahetatud. Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul mõtestab kogu Euroopa ümber enda majandustegevust ning muutub üha enam Venemaast sõltumatuks.

«Kreml ei ilmuta märke agressiooni lõpetamisest, mistõttu otsib Euroopa järk-järgult strateegilisi võimalusi teha sõja hind nii kõrgeks, et kaoks ära perspektiiv Ukraina sõjalise rünnakuga jätkamiseks. Lisaks riikidele peavad kõik ettevõtjad, kelle tegevus on moel või teisel seotud Venemaaga, ümber mõtestama enda tegevusi, et uues majandusruumis hakkama saada,» ütles Aas.