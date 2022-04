Austraalia avas mere ristluslaevadele, Hiina karmistab koroonapiiranguid

Inimesed tähistavad Sydney sadamas ristlusfirma P&O Cruises Australia lipulaeva Pacific Explorer saabumist. Laev oli esimene kruiisilaev, mis sisenes Austraalia sadamatesse pärast koroona tõttu kaks aastat kehtinud sisenemiskeeldu. EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Foto: BIANCA DE MARCHI