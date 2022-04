Üle kuu mudas kinni olnud konteinerilaev Ever Forward pääses vabaks

Päästjate sõnul oli kõige rohkem abi just laeva kergemaks tegemisest, kuna laev istus tugevalt põhja peal kinni. Kui laeva ujuvus paranes, suudeti ta lõpuks ka liikuma saada.

Ever Forward sõitis Baltimore lähedal madalasse merelahte süvendatud laevateelt kõrvale 13. märtsil, õnnetuse hetkel oli laeva pardal ka kohalik loots. Laevateelt välja sõidu põhjuseid ei ole seni avaldatud, välistatud ei ole inimlik eksitus ega tehniline rike. Kuigi USA rannavalve on laeva seadmeid ja laeva salvestusseadmeid (must kast) inspekteerinud, ei ole kummalegi versioonile ametlikku kinnitust tulnud.