Venemaa ähvardab Saimaa kanali laevaliikluseks sulgeda, kui Soome NATOsse astub

Kremli-meelse Izvestija teatel võidakse kanali rendileping tühistada, kui Venemaa vaatab suhted naaberriigiga Soome NATOga liitumise tulemusel uuesti läbi.

Saimaa kanal on üks Soome olulisemaid siseveeteid, rendileping osaliselt läbi Venemaa kulgeva kanali kasutamiseks laevaliikluseks sõlmiti 1962. aastal ning 2013. aastal pikendati lepingut veel 50 aastaks.

Venemaa riigiduuma rahvusvaheliste asjade komisjoni asejuhataja Dmitri Novikov ütles, et kui Venemaa suhted mõne riigiga halvenevad, on täiesti loomulik, et tuleb uuesti üle vaadata ka headel aegadel tehtud lepingud.

Liiklus Saimaa kanalil on Venemaa rünnaku tõttu Ukrainale juba praegu olulisel määral kukkunud, kuna ettevõtted on suunanud oma kaubaveod teistesse transpordiliikidesse ning osa kanalil töötavatest lootsidest on saadetud sundpuhkusele, kirjutas Iltasanomat.

Märtsis teatas Venemaa, et vähendab metsamaterjali vedu Saimaa kanali kaudu oma metsatööstuse kaitseks

Soome kavatses kanalit laiendada

43-kilomeetrine Saimaa kanal on oluline veetee peamiselt hobimeresõitjatele, kuid selle kaudu liikus ka arvestatav kogus Soome metsamaterjali. Venemaa territooriumil asuva kanaliosa pikkus on 29 kilomeetrit ning selle läbimisel on laevadel keelatud Venemaa kallastel randuda või silduda.