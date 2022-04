Saarte Liinide kasum kasvas mullu 71 protsenti

Heltermaa-Rohuküla liinil veeti 648 467 reisijat ja 312 916 sõidukit, kasvades aastaga 14,4 protsenti ja 15,9 protsenti. Nimetatud põhiliinidel veetud reisijate arv kokku moodustas aruandeaastal 90,4 protsenti kõigist AS Saarte Liinid poolt teenindatud reisijatest.

AS Saarte Liinid on 1994. aastal asutatud riigile kuuluv äriühing, mille ainuaktsionäriks on Eesti riik. Ettevõtte põhiülesandeks ongi riigile regionaalselt oluliste sadamate haldamine ja arendamine.