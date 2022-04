Yang Ming prognoosib konteinerikriisile leevendust

Taiwani laevanduskorporatsiooni Yang Ming juht Cheng Cheng-mount ütles Bloombergile, et konteinerilaevade järjekord Los Angeles'i ja Long Beach'i sadamates on vähenenud sajalt laevalt 40 laevani ning laevade ooteaeg Shanghai sadamas on kaks-kolm päeva, võrreldes 10-14 päevaga USA sadamates.

«Ma arvan, et see on hea märk, et ummikud sadamates hakkavad leevenema. Me näeme, et teisel poolaastal hakkab kõik sujuma,» ütles Cheng. Tema hinnangul on Shanghais uue koroonapuhangu tõttu kehtestatud lockdown-meetmed lühiajaline nähtus ning ei mõjuta rohkem kui käesoleva aasta teist kvartalit.