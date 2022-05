Eesti Loots kasvatas mullu müügitulu ja kasumit

Mullu teostas AS Eesti Loots 9033 lootsimist, mis on 3 protsenti rohkem kui 2020. aastal. Lootsimiste arv kasvas aastavõrdluses jaanuaris, mais, juunis, juulis, augustis, oktoobris, novembris ja detsembris. Suurim kasv oli juulis, 26 protsenti, suurim langus, 8,6 protsenti, leidis aset aprillis.

Ettevõtte keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 110, aruandeaasta lõpul 107. Töötajate töötasu üldsumma aruandeaastal oli 3 667 439 eurot. Juhatusele ja nõukogule on aruandeaastal makstud tasudena vastavalt 67 600 ja 30 000 eurot.

AS Eesti Loots on 2000. aastal asutatud äriühing, mille tegevuse eesmärgiks on ohutu meresõidu tagamine lootsitavatele laevadele. Eesti Lootsi asutamise alus tuleneb meresõiduohutuse seadusest, mille kohaselt osutab lootsiteenust kohustusliku lootsimise piirkondades riigi poolt moodustatud äriühing.