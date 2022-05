Admiral Bellingshausen tänavu kaugetele külmadele vetele ei seila

Ekspeditsioonipurjeka Admiral Bellingshausen kapten Priit Kuusk ütles, et laev sai just mereklaariks ja on valmis teele asuma, kuid kahjuks pole suuremat sihtpunkti, kuhu kurss võtta. Koroonaviiruse tõttu jäi kavandatust lühemaks ka 2021. aasta ekspeditsioon Põhja-Jäämerele, kuna mitmed teekonnale jäävad riigid ei andnud ekspeditsioonile luba oma vetesse siseneda.

«Laev on heas korras, oleme teda hästi hoidnud ja võiks sõita igale poole. Kahjuks on olukord maailmameredel hetkel selline, et pikema ekspeditsiooni kavandamine ja ellu viimine ei ole võimalik. Siiski on huvilisi seltskondi, kes tahavad seilata siinsamas Läänemeres ja neile me selle võimaluse anname,» rääkis kapten. Töö jagavad omavahel ära kolm kaptenit, lisaks Kuusele ka Meelis Saarlaid ja Indrek Kivi.