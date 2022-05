Hiiumaa läänetipu Kalana sadamas algasid ehitustööd

Paar nädalat tagasi Hiiumaal, Kalana jahisadamas alanud ehitust ettevalmistavad tööd on jõudnud kuivtööde faasi. Ehitushanke võitja, AS Tariston sulges sadamabasseini tammiga 15. aprilliks, mil algas kalade kudeajast tulenev keskkonnapiirang ja meres ei tohi heljumit tekitada. Suletud bassein pumbati veest tühjaks, nüüd on võimalik ehitada kaid ja süvendada bassein kuivalt, mis eelkõige annab ehitusele parema kvaliteedi, aga ühtlasi lubab basseinis sees töödega edasi minna ka sel ajal, kui mere pool ehitamine on piiratud. Suve teises pooles jätkatakse süvenduse ja lainemurdja ehitusega juba ka mere poolt. Kõigi tööde lõpptähtaeg on 30. november 2022.

Kohalike elanike ja ka suvilaomanike jaoks tekib sadama valmimisel võimalus hoida paati kodu lähedal. Seni oli alternatiiviks Kärdla või mõni mandri sadamatest, või lükati paadiostu üldse edasi. Praeguseks on juba broneeritud 10 kodusadama kaikohta järgmiseks hooajaks. «Paarkümmend aastat on selle Kalana jahisadama mõttega tegutsetud, vahel tõsisemalt, vahel ettevaatlikumalt, on juba asjad liikunud, siis jälle lootusetu olukord. Kui nüüd ehitusleping allkirjastati, nüüd on suur lootus, et Kalana jahisadam saab valmis. See on tõesti väga suure unistuse täitumine,» rõõmustas kohalik elanik ja üks sadama idee pikaajalistest eestvedajatest, Enn Randmaa.