Merenduse lühiuudised

Hiiumaal algas Kalana sadama ehitus

Hiiumaal laiendatakse tänavu Sõru sadamat ja Kalana jahisadamat. Sõrul on tööd sadamabasseinis lõpetatud ning sadamas vesi jälle sees. Paar nädalat tagasi Hiiumaal Kalana jahisadamas alanud ehituse ettevalmistused jõudsid sel nädalal kuivtöödeni. Ehitushanke võitja AS Tariston sulges sadamabasseini tammiga 15. aprilliks, mil algas kalade kudeajast tulenev keskkonnapiirang ja meres ei tohi heljumit tekitada. Suve teises pooles jätkatakse süvenduse ja lainemurdja ehitusega juba ka mere poolt. Kõigi tööde lõpptähtaeg on 30. november. Kokku üle 1,1 miljoni euro maksvat Kalana sadama ehitust rahastab üle 660 000 euroga Interregi Eesti-Läti koostööprogramm, Hiiumaa vald katab projekti omaosaluse 117 000 euroga ja lisab hanke puudujääva osa kuni 465 000 eurot. PM