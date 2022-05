Paadiomanike klubi kutsub väikesadamatele hindeid panema

Üks uuemaid Eesti väikesadamaid Varblas on osutunud väga populaarseks ning kaikohad on kõik juba broneeritud. Külalistele hoitakse siiski paarkümmend kohta vabad, et merelt tulevad seilajad saaksid ohutu sildumiskoha, söögi-joogi ning sauna-duši-wc ja muud sadamateenused.

Foto: Mailiis Ollino