600 Kiribati meremeest said kaheaastase koroonalõksu järel koju

Kõik kojupöördumist ootavad meremehed said välismaal kätte kaks reisimiseks vajalikku vaktsiinidoosi, kui nad veel polnud tööandja poolt vaktsineeritud. Siiski ei aidanud see sageli neil koju pöördumist kiirendada. Kuigi üksikud grupid Kiribati meretöötajatega said loa naasta kodusaartele juba 2020. aasta lõpul ning aprillis ja novembris 2021, jäid paljud neist jätkuvalt välismaale. Mõned pidid jääma ootele laevadele, kus neil töölepingud olid ametlikult lõppenud, osa majutasid tööandjad ajutistesse elukohtadesse maailma sadamalinnades.

Rahvusvahelise merendusorganisatsiooni IMO peasekretär Kitack Lim ütles, et on lõpptulemusega rahul: «Meresõitjad on lõpuks naasnud oma armastatud perekondade juurde, pärast seda kui mõned neist on olnud meredel lõksus kaks aastat. Täname koostöö eest kõiki osapooli nii merenduses, ametiühingutes, valitsustes ja ÜRO-s,» ütles Lim.