Tallinki MyStari kasutuselevõtt viibib

Tallink pidi 3. juulist kasutusele võtma valmiva uue laeva MyStar. Kliendid on aga saanud teate, et MyStari asendab augusti lõpuni laev Megastar, reiside ajad peaksid jääma samaks. MyStar on Tallink Grupi tellimusel Soome sadamalinnas Raumas ehitatav süstiklaev. MyStar ristiti laevaehituse kombe kohaselt pidulikul tseremoonial Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiema on president Kersti Kaljulaid. Laeva ehitus läks hinnanguliselt maksma 250 miljonit eurot. PM