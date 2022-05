Vaka moana – meresõitjate võitlus kliimamuutustega

Kolmapäeval peetud veebinaril Accessible Ocean Lab kõnelesid Vaikse ookeani riike ühendava kogukonnaorganisatsiooni SPC spetsialistid keskkonna- ja merendusandmete kogumisest, töötlemisest ja kasutamisest, kuid läbiv teema oli vaka moana. Ookeanipaadi ehitamine, sellega seilama õppimine ning paatide kasutamine saartevahelise ühenduse pidamiseks on kogu Okeanose fondi tegevuse rituaalne metafoor.

«Järgmise viie aastaga on 50-protsendiline risk ületada 1,5-kraadise temperatuuritõusu piir,» ütles Pacific Islands Forumi kommunikatsiooninõunik Lisa Williams Lahari. Tema sõnul tähendab see maailmamere taseme tõusu jätku, mistõttu ookeanipaadi ehitamine on endiselt aktuaalne.