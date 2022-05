Riik tõmbab Neugrundi meretuulepargi arendusele pidurit

Taotluse kohaselt on meretuulepark kavandatud 36–38 tuulikuga, koguvõimsusega 228 megavatti ning koormatava ala suuruseks on planeeritud ligikaudu 12 000 000 ruutmeetrit.

Asjaomaste asutuste seisukohtadest ilmnesid hoonestusloa menetluse algatamist välistavad asjaolud, milleks on ilmselge võimatus lähtuvalt riigikaitselistest nõuetest.

Neugrundi madalat ümbritsev mereala on kasutuses mereväe harjutusalana, samuti jääks planeeritav tuulepark kaitseväe õhuseireradarite kattealasse ning see häiriks Neugrundi madala piirkonnas oluliselt radarkattepilti. See omakorda kahjustaks Eesti kaitsevõimet.