Kaua koostatud mereala planeering jõustus lõpuks

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul oli mere ruumiline planeerimine hädavajalik merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks. "Meie merekasutus on muutunud, traditsiooniliste tegevuste kõrvale, näiteks kalapüük ja laevasõit, on lisandunud uued kasutusviisid, nagu vesiviljelus ja tuuleenergeetika. Kõik vajalikud tegevused peavad ära mahutuma, seda nii mere seisundit kui ka üksteist kahjustamata," märkis minister.

Tema sõnul on planeeringut pikisilmi oodatud ning nüüd on olemas selged juhised, mis mereruumis tegutsemist orienteeruvalt järgmisel 15 aastal suunavad ja raamistavad ning ka uued suunad saavad hakata arenguperspektiive seadma.

Tema sõnul ei ole planeeringus muudetud nõudeid harjumuspäraste tegevuste puhul, milles on reeglid valdavalt välja kujunenud, vaid nende puhul on püütud erinevaid huve arvestades tagada selged toimimise põhimõtted.

Ta märkis, et mereplaneering on tegutsejatele abiks ja ühtlasi merele kaitseks. Just võimalike negatiivsete mõjude ära hoidmiseks on määratud tingimused, mis kohustavad arendajaid läbi viima uuringuid, tegema koostööd omavalitsustega ning kaasama protsessidesse kohalikku kogukonda.