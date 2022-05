Merenduse lühiuudised

Linn kehtestas Pärnu jõel liikluspiirangu

Pärnu linnavalitsus kehtestas Pärnu jõel Kesklinna ja Papiniidu sildade vahel eripiirkonna ning muu liiklus suunatakse jõe vasakkaldapoolsesse ossa. Eripiirkond asub Pärnu jõe Rääma-poolsel küljel, ulatudes Rääma sõudeklubist peaaegu Papiniidu sillani. Ala on umbes kahe kilomeetri pikkune ja selle laius on kolm sõidurada. Ülejäänud veeliiklejatele on ette nähtud jõe kesklinnapoolne üldkasutatav vaba ala, mille laius on kitsamates kohtades 43 ja 48 meetrit ehk võrreldav jõe laiusega Reiu silla juures. Sõudestaadioni alal võivad liigelda üksnes sõude- ja aerutamissportlased ning nende treenerite kaatrid. Teised veeliiklejad peavad eripiirkonnas ja väljaspool sõudestaadioni vähendama sõiduki kiirust piirini, mis tagab sõudestaadionil veekogu kasutajate ohutuse ning lainetuse mittetekkimise. PPM