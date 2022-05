Iraani rünnak Kreeka tankerite vastu häirib naftavedu Pärsia lahel

Reedel pidasid Iraani relvajõud Pärsia lahel kinni kaks Kreeka tankerit – see oli Teherani võimude teatel «karistav samm» selle eest, et Kreeka lubas 26. mail USA-l konfiskeerida Vene lipu all sõitnud tankerilt Iraanist pärit naftalasti.

Laevandusmaakleri Clarkson Research Services andmetel kuulub maailma naftatankerite laevastikust Kreeka omanikele 27 protsenti, need laevad on nüüd Iraani teravdatud tähelepanu all. Bloombergi andmetel on praegu Pärsia lahe piirkonnas 17 Kreeka lipu all olevat laeva.