Merenduse lühiuudised

Regula alustab Saaremaa liinil lisareise

Vastavalt transpordiametiga sõlmitud lisakokkuleppele on TS Laevade parvlaev Regula valmis lisareisideks Virtsu–Kuivastu liinil suurema nõudlusega päevadel 1. juunist kuni 31. augustini. TS Laevad teeb lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, mille üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile. TS Laevade ja transpordiameti lisakokkuleppe järgi tellib transpordiamet kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu–Kuivastu liinil juunist kuni augusti lõpuni. Transpordiametil on võimalus pikendada lisareiside tellimust kuni 2. oktoobrini. BNS