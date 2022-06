Merenduse lühiuudised

Surfmaster avas Hiiumaal mobiilivaba surfiklubi

Surfikool Surfmaster kolis oma veespordiklubi ja laagritegevuse tänavu Hiiumaale. Kõpu poolsaare lõunarannal asuvas Suureranna rannas tegutseva surfiküla omapära on, et seal ei kasutata nutiseadmeid. Ranna Surfiküla rannad Hiiumaal on avatud lõuna- ja läänetuultele, kuid madala veega randades on surfisporti õppida ja harrastada ohutu. Surfiküla külalised majutatakse clamping-telkidesse ning kogu ärkveloleku aeg on sisustatud tervislike tegevustega. Laagri ajaks nutiseadmetest loobumine on tungivalt soovitatav ning et noortel ei tekiks kiusatust mere, veespordi ja looduse nautimise asemel virtuaalmaailma sukelduda, pakutakse neile võimalust nutiseadmed laagriülema juurde hoiule anda. PM