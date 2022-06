Riik otsib Hiiumaa laevatee Rukki kanali süvendajat

Transpordiameti laevateede osakonna juhataja Kert Süsmalainen ütles mai keskel BNS-ile, et töid tehakse sellises mahus, et kanalis oleks tagatud minimaalne sügavus 5,2 meetrit. «Selleks on vaja hinnanguliselt 2000 kuupmeetrit kuhjunud setteid kanalist kaadamisalale viia,» sõnas Süsmalainen.