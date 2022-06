Hiidlased viivad turismiettevõtjad purjetama ja hülgeid pildistama

Ta selgitas, et kuna koroonajärgse majandusliku ebakindluse ja Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas on nii Eestis kui Euroopas ära jäänud kõik suuremad turismimessid, alustasid ka Hiiumaa messi korraldajad ettevaatlikult ning tänavune mess on ühepäevane. See-eest on sissepääs külastajatele tasuta. Kuna Hiiumaa olulisimaks eripäraks teiste turismipiirkondade ees meretagune asukoht, toimub ka turismimess Kärdla sadamas.

„Merelisus on Hiiumaa suurim omapära ja eelis. Tavaliselt annab vanajumal hiidlaste ettevõtmistele ikka head ilma, aga üllatusteks tuleb valmis olla. Kui homme taevast pussnuge ja väikseid kalu ei sajab, kolime kogu ürituse ellingusse sisse ja pole kahtlust, et mess läheb korda. Osalushuvi on igatahes suur ja juba on tekkinud mõte, et järgmisel aastal võiks kaasata ka teiste Läänemere suuremate saarte, nagu Gotland, Ahvenamaa, Bornholm delegatsioonid. Just käisime õppereisil Bornholmil ja leidsime, et meil on palju ühist, millest rääkida,» märkis turismiklastri juht.