Saarte Liinid alustas Vormsil Sviby sadamas laiendustöid

Vormsi vallavolikogu esimees Jaak Kaabel teatas Postimehele, et eile algas Vormsit mandriga ühendava laevaliini saare poolse ühendussadama Sviby rekonstrueerimistööd. Sviby sadamakapten Peeter Saar kinnitas, et sadamas algas süvendus, hiljem paigaldatakse uued ujuvkaid ning käigupoomid.

«Süvendustööde aeg on kuni kaks kuud. Sadama-ala süvendatakse põhiosas kuni kolme meetrini, tagaosas 2,5 meetrini. Liigutame vana kai põhja poole ja paneme selle asemele 39-meetri pikkuse betoonist ujuvkai, mille külge tulevad käigupoomid. Augusti alguses tahaks sadama täies mahus töösse võtta,» rääkis Saar. Süvendamise käigus merest välja tõstetava pinnasega täidetakse sadamast põhja pool asuvat

«Süvendusmahtusid ei pea õnneks enam kaugele merre kaadama ning me saame sellega väärindada sadama territooriumi. Ühtlasi säästab see keskkonda, kui ei pea pinnast laevaga pika vahemaa taha vedama,» seletas Saar.

Ehituse ajal on Sviby külalissadam suletud, kuid hädavajalikud paadisõidud teenindatakse ära olemasoleva 60-meetrise betoonkaiga. Parvlaevaliiklust ehitustööd ei häiri, väikelaevaliiklus tuleb aga ümber korraldada.

Vallavolikogu esimees lisas, et juuni alguses kehtestas volikogu Saxby sadama detailplaneeringu. Hari kurgu äärde jääv uus sadam on tema sõnul teine sadamakoht Vormsil, millel on potentsiaali saada populaarseks külalissadamaks.