Pärnu Lustipark ei saanud linnaga kokkuleppele ja jääb tänavu avamata

«Jaanid on läbi, aga Lustipark pole ikka veel avatud. No sel tegelikult põhjus, et Pärnu linnavalitsus ei pikendanud me lepingut ja me seega sel suvel ei avagi. Vaatame, mis edasi saab ja kuskohas me oma comeback'i teeme, tugevamana kui kunagi varem,» teatas Lustipargi esindaja.