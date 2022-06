Pikad pühad hajutasid saarte reisijad ja järjekord tekkis lühikeseks ajaks

«Kõige pikemad ooteajad ja populaarsem aeg oli 22.juuni pärastlõunal, siis kujunesid ooteajad üldjärjekorras Rohukülas kuni 4 tunni pikkuseks ja Virtsus kuni 1,5 tunni pikkuseks. Hiiumaa liinil toimus 22.juuni hilisõhtul lisareis, mis aitas üle viia veel viimased pidulised. Virtsu-Kuivastu liinil on suureks abiks olnud parvlaev Regula, laev on teinud lisareise igal päeval alates 21.juunist. Tagasitulek mandrilt saartele möödus rahulikult ja pühapäevased järjekorrad osutusid oodatust lühemaks või puudusid täiesti. Saartelt mandrile naasmine jätkub ka esmaspäeval Tunnustame oma laevameeskondasid ja kaldapersonali ning täname kõiki reisijaid, kes aitasid need jaanipühad sujuvalt mööda saata,» märkis Ave Metsla.