Aqaba sadama gaasiplahvatuses Jordaanias hukkus vähemalt 10 inimest

Sadama turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas 25 tonni kloori sisaldav gaasimahuti tõstmisel laeva pardale kukkus ning plahvatas. Sadama ametnike sõnul hukkus kohe vähemalt kümme inimest ning sajad said vigastusi. Tekkinud mürgine gaasipilv levis üle laeva ja sadama ning tekitas kahjustusi ka plahvatuskohast kaugemal viibinutele. Meedia teatel suureneb ohvrite arv, paljud vigastatud on kriitilises seisundis.